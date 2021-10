Möglichen Wirkstoff gegen Dengue-Fieber entdeckt?

Krankheit ist weltweit auf dem Vormarsch

Dengue-Fieber kommt vor allem in Mittel- und Südamerika, in Süd-und Südostasien sowie in Afrika vor. Durch Globalisierung und Klimawandel ist das Dengue-Fieber aber weltweit auf dem Vormarsch. Mittlerweile sind 128 Länder betroffen. Die Symptome der Krankheit ähneln denen einer schweren Grippe. In schweren Fällen kann es auch zu inneren Blutungen und einem tödlichen Verlauf kommen. Kinder sind besonders gefährdet.