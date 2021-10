Golf-Beauty schlägt Hole-in-One vor Legende

Es war am 14. Loch des Glen Arbor Golf Clubs nördlich von New York: Spiranac macht sich auf zum Abschlag - und das vor den Augen von Gary Player, dem neunfachen Majorsieger. Aber von Nervosität war keine Spur. Paige tritt an, schlägt und locht auf dem 135 Meter langen Par 3 direkt ein.