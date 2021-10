Plasma von Genesenen hilft Schwerkranken nicht

„Die Studie wurde abgebrochen, nachdem das vorher festgelegtes Kriterium für Sinnlosigkeit (der experimentellen Therapie; Anm.) erreicht worden war“, heißt es in JAMA. So gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen in der Zahl der Tage, während derer die Erkrankten nicht Organ-unterstützende Therapien benötigten (künstliche maschinelle Beatmung etc. innerhalb von drei Wochen; Anm.). Die Sterblichkeit war mit 37,3 Prozent (401 Todesfälle bei 1075 Patienten) in der Plasmatherapie-Gruppe de facto gleich mit jener in der ohne dieser Behandlung (38,4 Prozent; 347 Erkrankte von 904 verstorben). In allen zwölf gemessenen Parametern gab es für die beiden Gruppen gleiche Resultate. Hingegen wurde bei drei Prozent der mit dem Spenderplasma Behandelten eine schwere Nebenwirkung registriert, in der Vergleichsgruppe war das bei 1,3 Prozent der Fall.