Rotes Kreuz Salzburg sucht Blutplasma-Spender

Das Rote Kreuz Salzburg sucht Blutplasma-Spender, um schwer erkrankte Corona-Patienten zu helfen. Personen, die an Corona erkrankt waren und nun wieder gesund sind, sollen sich bei der Gesundheits-Hotline 1450 melden. „Das Interesse an dieser Art der Blutplasmaspende war von Anfang an groß. Jetzt steigt die Zahl der Patienten mit einer Coronaviruserkrankung wieder an und daher benötigen wir dringend neue Spender“, erklärte Landesrettungskommandant Anton Holzer am Mittwoch.