Corona: Blutplasma-Therapie ist nicht wirksam

Die Idee der Plasma-Gabe ist nicht neu, sondern kommt schon seit Jahrzehnten im Kampf gegen andere Erreger zum Einsatz. Im Fall von SARS-CoV-2 jedoch konnte eine Studie die Wirksamkeit jedoch nicht bestätigen, wie es in der Nacht auf Mittwoch im New England Journal of Medicine veröffentlichten Untersuchung hieß. Diese Behandlung zeigte im Vergleich mit einem Placebo bei 333 Probanden keine höhere Wirksamkeit.