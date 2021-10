Bürger planen Demo für verurteilten Bürgermeister

Hemmschwelle vor Anzeige

Viele Opfer fragen sich vor dem Schritt zur Anzeige daher: Was passiert dann mit mir? Eva Schuh vom Gewaltschutzzentrum OÖ: „Für Frauen ist es ganz schwierig nach außen zu gehen. Sie müssen nicht nur die psychische Belastung durch die Tat erleiden, sondern auch wie mit ihnen umgegangen wird.“ Bei der Kritik an Strafen für die Täter werde oft vergessen, dass in Österreich ja ohnehin der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ gelte.