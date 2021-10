Scharten wählt im Jänner einen neuen Bürgermeister

Forderungen nach seinem Rücktritt waren schon am Montag laut geworden, am Dienstagvormittag war es dann so weit: Nachdem er wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung - nicht rechtskräftig - zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, gab Jürgen Höckner seinen Rückzug bekannt: „Das Urteil macht mich fassungslos, ich übernehme aber die politische Verantwortung und werde mein Bürgermeisteramt zurücklegen“, wird der ÖVP-Politiker in einer Aussendung der Bezirkspartei zitiert.