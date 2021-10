Schartener glauben trotz Urteil an eine Intrige

Und das eigentliche Opfer? Mit dem haben die Schartener so gar kein Mitleid: „Ich verstehe nicht, warum die plötzlich so einen Hass auf den Jürgen hat und ihn vernichten will“, beschwert sich eine aufgebrachte Mutter vor dem Gemeindeamt. Man könnte glauben, dass Frauen bei solchen Geschichten eigentlich zusammenhalten, doch nicht einmal ein Gerichtsurteil lässt die Einwohner der 2000-Seelen-Gemeinde an der Glaubwürdigkeit ihres Bürgermeisters zweifeln.