37-Jähriger wurde tot im Wohnzimmer aufgefunden

Die Wohnungstür in dem Mehrparteienwohnhaus in Nettingsdorf stand einen Spalt offen. Ein Nachbar hielt deshalb am Dienstag kurz nach 18 Uhr Nachschau und fand den toten 37-Jährigen. Die Leiche lag im Wohnzimmer am Boden. Der Verstorbene hatte vor kurzem Geburtstag gehabt.