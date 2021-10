Bürgermeister können über Sperrstunde entscheiden

Während die Aprés-Ski-Gaudi in Tirol noch andauert, wird in Wien schon die „letzte Runde“ bestellt? Das könnte passieren, sollten sich die Corona-Zahlen in eine bestimmte Richtung entwickeln. Denn künftig können die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Land über die Sperrstunden in ihrem Gemeindegebiet entscheiden. Auf Antrag der Regierungsparteien ÖVP und Grüne wurde selbigen am Dienstagabend im Gesundheitsausschuss mehr Entscheidungsfreiheit eingeräumt.