Raiding und MSV 2020 trennen sich torlos

Marko Amminger, Trainer MSV 2020: „Es war ein tolles 2.Klasse-Match, das vom Tempo und der Intensität her, ein bis zwei Klassen höher einzuordnen ist. Erste Halbzeit war Raiding aggressiver und das bessere Team, nach der Halbzeit haben wir dann voll dagegen gehalten und auch mehr Spielanteile als Raiding gehabt. Raiding hatte zwar mehr Torchancen als wir, aber bei einem Stangenschuss und einem klaren Elfmeter, der nicht gegeben wurde, hatten auch wir in der Offensive nicht das notwendige Spielglück. Alles in Allem denke ich, dass es ein gerechtes Unentschieden war und wir den Punkt gerne von Raiding mitnehmen. In einer aufgeheizten Stimmung, gegen ein starken Gegner wieder unbesiegt geblieben zu sein, zeigt die super Moral und einen tollen Charakter von unserem Team. Unser Fokus liegt jetzt schon beim Heimderby nächsten Samstag gegen Sieggraben, wo wir zu Hause wieder unsere Heimstärke zeigen wollen!“.