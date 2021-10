Rumänien: Minderheitsregierung unter Citu gestürzt

Seit rund einem Monat hatte Citus Kabinett in der Minderheit regiert. In ihrem Misstrauensantrag warfen die Postkommunisten der Regierung „Versagen auf ganzer Linie“ vor - sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf sozialer Ebene. Vor allem die Eindämmung der in Rumänien äußerst heftig angerollten vierten Corona-Welle wurde kritisiert.