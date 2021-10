IPTV vs. TV-Streaming: Unterschiede leicht erklärt

TV-Streaming ganz einfach mit Streaming-App möglich

Denn TV-Streaming steht für die Übertragung des TV-Programms über das Internet. In Abgrenzung zu IPTV ist das TV-Signal dabei über alle Internetanbieter verfügbar und nicht an einen bestimmten Provider gekoppelt. Einer der wichtigsten Vorteile von TV-Streaming ist die einfache Bedienung. So kann man mit TV-Streaming das Fernsehprogramm mit einer Streaming-App direkt auf dem Lieblingsgerät schauen, ohne dass zusätzliche Hardware wie ein Receiver benötigt wird.