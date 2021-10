Streaming-Woche: Tipps & Tricks rund ums Fernsehen

SAT vs. TV-Streaming: Vor- und Nachteile im Check

Die meisten Österreicher empfangen TV-Sender immer noch via Satellit und Receiver. Rund 60 Sender empfängt man so ohne laufende Kosten in SD-Qualität. Das Signal kommt von den Satelliten Astra oder Eutelsat und wird im Receiver verarbeitet. HD-Qualität erfordert einen entsprechenden Receiver und obendrein ein Abo bei HD Austria oder Sky.