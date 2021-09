TV-Streaming: Österreichs Anbieter im Überblick

Kabelfernsehen oder auch entsprechende IPTV-Angebote (Internet Protocol Television, also digitales Fernsehen über Breitband-Internetanschluss; Anm.) hingegen sind nicht nur teuer, sondern immer auch an den Internetanbieter geknüpft. So zahlt man bei Magenta TV im günstigsten Tarif mit Internet und Fernsehen 32 Euro im Monat. Hinzukommen ein Aktivierungsentgelt sowie jährliche Servicegebühren. Wer Internet und TV-Streaming von unterschiedlichen Anbietern bezieht kann hier jedenfalls einiges sparen.