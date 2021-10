Bitteres Erwachen beim Tabellenletzten

Trainer hadert mit der Schiedsrichterin

Am meisten aber brachte Iscakar die Unparteiische in Rage. „Sie hat uns schon in der zweiten Minute einen klaren Elfer vorenthalten, außerdem einige super Torchancen wegen vermeintlichem Abseits. Und dann macht sie in unserer größten Drangphase in der zweiten Halbzeit eine Trinkpause, nur weil Südburgenland komplett am Boden war und eine verlangt hat - dabei hatte es dort doch höchstens 17 Grad!“