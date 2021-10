Wo gebrauchtes Dinge eine zweite Chance erhalten

Wiederverwenden statt wegschmeißen - dieses Ziel hat sich der Verein „Weil’s Sinn hat“ mit dem Second Hand Shop „Resi“ in Pöttelsdorf gesetzt. Hier erhalten nicht mehr gebrauchte Dinge und alte Kleidungsstücke eine zweite Chance. Das Besondere an dem Konzept: Es kann nicht nur gekauft sondern auch getauscht werden.