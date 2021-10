3G-Fälschern auf der Spur: Hohe Strafen drohen

Seit Monaten tauchen bei Schwerpunktkontrollen der Polizei immer häufiger gefälschte Impfpässe und ungültige PCR-Testzertifikate auf. Fälscher aus dem In- und Ausland bieten diese in den sozialen Netzwerken schamlos an. Nicht nur ihnen, sondern vor allem Besitzern falscher Dokumente drohen empfindliche Strafen.