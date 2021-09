Jugendlicher fälschte das Corona-Zertifikat

Wegen einem aggressiven Gast wurde die Polizei kürzlich in ein Nachtlokal in Echsenbach alarmiert. Als der verdächtige 16-Jährige durchsucht wurde, fanden die Beamten der Polizeiinspektion Schwarzenau allerdings nicht nur Drogen und Suchtgiftutensilien: Auch konnten sie ein Handy sicherstellen, auf dem ein Chatverlauf mit einem Syrer (16) aus Groß Gerungs gespeichert war. Darin forderte der im Nachtlokal gestellte Jugendliche ein falsches Corona-Zertifikat an, welches er danach auch erhielt. Bei der Einvernahme gab der Syrer an, das gefälschte Zertifikat unentgeltlich erstellt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Krems ordnete weitere Ermittlungen an.