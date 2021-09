3G-Kontrollen: Auf den Spuren der Fälscher

100 Euro – bezahlt mit der Kryptowährung Bitcoin – reichen völlig aus. Und schon bekommt man seinen gefälschten Corona-Impfbescheid, sogar mit gewünschtem Datum und Ort der Behandlung, ausgestellt. In zahlreichen Gruppen in sozialen Netzwerken wie Telegram werden seit Monaten derartige falsche Impfpässe und Testzertifikate angeboten, um die 3G-Regeln in Gastronomie und bei Veranstaltungen zu umgehen.