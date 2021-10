Kopf in Beton gegossen: Wirbel um „Kunstaktion“

Aktivist klopfte sich selbst frei

Als die Feuerwehr am Naschmarkt eintraf, war der Aktivist, der laut eigenen Angaben eine Kunstaktion durchführte, bereits damit beschäftigt, sich selbst mit einem Hammer wieder frei zu klopfen. „Er gab an, dass es ihm gut gehe und er keinerlei Hilfe benötige“, so Schimpf.