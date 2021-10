Strenge Regeln auf der Uni sollen Virus abwehren

Am Montag wird‘s rund gehen...

12.000 Studierende werden inskribieren. Gestern war noch nicht viel los. „Erst am Montag geht es wirklich rund“, sagt Anna Landes von der Uni. Am ersten Tag kamen auch zwei Studenten aus China; nicht aus Wuhan, wo Corona ausgebrochen ist, sondern aus Shanghai. Beide sind geimpft. Li Xiulan ist schon das dritte Jahr in Klagenfurt und sie erzählt: „Die Situation mit Corona ist schwierig, mit Impfen ist Corona aber in den Griff zu kriegen.“