Pilotin „entwaffnete“ rot-weiß-rote Scharfschützen

Am Flughafen München gab es dann jedoch große Aufregung, weil sich die spanische Fluglinie Iberia weigerte, die Waffen des österreichischen Teams mitzunehmen. Also flogen die fünf Sportler ohne ihr Arbeitsgerät los, in der Hoffnung, dass die Waffen schon nachkommen würden. Irrtum! Gestern starteten in Lima die ersten Bewerbe - ohne Österreicher.