Nachwuchs am Tirolerhof im Tiergarten Schönbrunn

Einer der schönsten Tiroler Bauernhöfe steht nicht in den Alpen, sondern in Hietzing mitten in Wien. In den Stallungen des „Tirolerhofes“ werden nicht nur vom Aussterben bedrohte Nutz- und Haustierrassen gepflegt, auch der Umgang mit diesen Tieren wird anschaulich präsentiert. Nun hat sich wieder einmal Nachwuchs eingestellt: Am 9. September hat ein Tiroler Grauvieh das Licht der Welt erblickt.