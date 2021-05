Gestreifter Neuzugang im Wiener Zoo Schönbrunn

Doppelt sehen Schönbrunns Zoo-Besucher künftig im Gehege der Sibirischen Tiger. Denn Weibchen „Ina“ hat nun einen neuen Partner an ihre Seite bekommen. Der zwei Jahre alte „Pepe“ zog am Montag in den Wiener Tiergarten ein. Die Hoffnung: Nachwuchs mit kleinen schwarzen Streifen.