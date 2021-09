Neue Anlage für Berberaffen und Mähnenspringer

Berberaffen zählen zu den stark gefährdeten Tierarten. Mähnenspringer sind durch Lebensraumverlust ebenfalls bedroht. Die Tiere im Tiergarten sind Botschafter ihrer wildlebenden Artgenossen. Gleichzeitig setzt sich der Tiergarten Schönbrunn direkt für den Schutz der Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum ein und unterstützt das Artenschutzprojekt Barbary Macaque Awareness and Conservation (BMAC), das in Marokko Bildungsprogramme in der Bevölkerung, vor allem in Schulen, durchführt und sich dafür einsetzt, illegal gefangene Berberaffen wieder anzusiedeln.