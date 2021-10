Warum billiger Kakao eine schlechte Nachricht ist

Debatte um Lieferkettengesetz in Österreich

In Wien fand im Kampf gegen moderne Sklaverei und illegale Kinderarbeit im Kakaoanbau erst Anfang September eine von dem niederländischen Schoko-Hersteller iniitierte Diskussionsrunde mit Experten und Aktivisten, darunter Lena Schilling, Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz Österreich und Nunu Kaller, Autorin und Nachhaltigkeitsberaterin statt. Auf der Agenda stand dabei auch das derzeit in Österreich heißt diskutierte Lieferkettengesetz. Soziale Ungleichheit herrscht nämlich nicht nur in der Schokoladen-Industrie, sondern in vielen Branchen produzierender Unternehmen.