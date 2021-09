Abschiebe-Thriller mit „Lupin“-Star Omar Sy

Französische Polizeifilme sind schon lange kein Geheimtipp mehr. Das spannende Genre wirft oft ein Schlaglicht auf die Gesellschaft und ihre aktuellen Herausforderungen. So auch in „Bis an die Grenze“ (ab 1.10. im Kino) mit „Lupin“-Star Omar Sy. Der internationale Publikumsliebling spielt den Pariser Polizisten Aristide, der zusammen mit zwei Kollegen einen Flüchtling zur Abschiebung zum Flughafen fahren muss.