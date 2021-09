Strommangel in China: Globale Folgen befürchtet

Von der Corona- in die Energiekrise

All das trifft China zur Unzeit. Eigentlich hatte sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt von der Coronakrise gut erholt. Die Dynamik hat sich in den vergangenen Monaten allerdings abgeschwächt. Engpässe in der Lieferkette, Halbleiterknappheit, ein härteres Vorgehen gegen die Verschuldung von Unternehmen sowie Übertreibungen am Immobilienmarkt fordern ihren Tribut. Hinzu kommen Kontakteinschränkungen wegen des Auftretens der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus in mehreren Provinzen. Die Experten des Finanzhauses Nomura senkten ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr deswegen auf 7,7 von zuvor 8,2 Prozent.