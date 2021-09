CDU gegen SPD: Debatte um Anspruch aufs Kanzleramt

In Deutschland wird am Tag nach der Bundestagswahl über den Regierungsanspruch der Union debattiert. Während CDU-Generalsekretär Paul Ziemak den Anspruch von Kanzlerkandidat Armin Laschet, trotz der herben Verluste bei der Bundestagswahl eine kommende Bundesregierung anzuführen, am Montag verteidigte, bezeichnete die SPD die Union als „großen Verlierer“. Aber auch innerhalb der Union gab es Kritik am Regierungsanspruch Laschets.