Lokal-Gast zog brennende Batterie aus Carport

Die Batterie war in einem Carport in der Gemeinde Velden am Wörthersee gelagert, als sie sich entzündete. Durch ein Explosionsgeräusch wurden Gäste eines benachbarten Lokals auf die in Flammen stehende Batterie aufmerksam. Ein mutiger Gast des Lokals lief zum Carport und zog den brennenden Akku aus dem Carport. Dank seines Einsatzes konnten größere Schäden verhindert werden.