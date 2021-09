Ein zäher Weg zur 3G-Regelung am Arbeitsplatz

„Weitere Konkretisierungen notwendig“

Und was ist diesbezüglich in Österreich los? Nicht so viel. Das Resultat der Gespräche zwischen Gesundheits- und Arbeitsministerium mit Sozialpartnern und Experten am Montag: Für eine mögliche Regelung seien „weitere Konkretisierungen notwendig“, teilten die Ministerien danach mit. Und weiter: „Hierzu wird es in den kommenden Tagen weiteren Austausch geben.“