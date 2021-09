Tausende demonstrieren in Triest gegen 3G-Regel

3G-Regel ähnlich wie in Österreich

Mit dem Grünen Pass wird nachgewiesen, dass der Inhaber gegen Covid-19 geimpft ist, in den vergangenen 48 Stunden negativ getestet wurde oder kürzlich von der Krankheit genesen ist. Derzeit muss der Pass bereits in den Innenräumen von Restaurants, in Kinos oder Sportstadien, in Intercity-Zügen, Bussen und auf Inlandsflügen vorgelegt werden. Es gilt außerdem eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal sowie für die Mitarbeiter von Seniorenheimen.