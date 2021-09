Deutschland: Viele finden „Kanzler-Krimi“ gut

In der Fanny-Hensel-Grundschule in der Schöneberger Straße in Berlin herrscht wieder typischer Schulalltag, am Sonntag standen die Menschen hier noch vor dem Wahllokal Schlange. Nur wenige Meter entfernt, bei einem indischen Fast-Food-Stand, zeigt sich das Land so divers, wie es auch das Wahlergebnis darstellt. Olaf Scholz punktete bei sozialer Sicherheit, sagt eine Dame.