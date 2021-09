Königsmacher FDP und Grüne wollen „vorsondieren“

Das von den Liberalen unter der Führung von Christian Lindner am Montag ausgesprochene Angebot zu Gesprächen stößt bei der Öko-Partei auf Wohlwollen. Parteivorsitzender Robert Habeck bekräftigte, dass er wie FDP-Chef Lindner Vorab-Gespräche der beiden Parteien mit Blick auf eine mögliche Regierungsbildung für sinnvoll hält. Aus seiner Erfahrung mache es Sinn, „dass die Parteien, die erstmal am weitesten voneinander entfernt sind, (...) dass die mal schauen, ob die das zusammen hinkriegen“, sagte Habeck bei NDR Info. Das seien nun einmal FDP und Grüne: „Wir sind in sozial-, steuer-, finanzpolitischen Fragen wirklich konträr.“