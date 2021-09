Lawrow: USA handeln im „Geiste des Kalten Krieges“

Russische Söldner in Mali

Lawrow bestätigte zudem, dass die malische Regierung Kontakt zu einer russischen Söldnerfirma aufgenommen hat. „Sie haben sich an eine private Militärfirma aus Russland gewandt“, sagte Lawrow am Samstag in New York. Er sagte, nach seinem Verständnis stehe die Kontaktaufnahme der Regierung Malis zu der russischen Söldnerfirma „im Zusammenhang damit, dass Frankreich sein militärisches Kontingent erheblich kürzen möchte, das dort (...) Terroristen bekämpfen sollte.“