Schweizer Missionarin von Dschihadisten getötet

Eine in Mali vor vier Jahren entführte Schweizerin ist von ihren Entführern umgebracht worden. Die französischen Behörden hätten am Freitagnachmittag die Schweizer Behörden darüber informiert, dass die Geisel tot sei, teilte das Außenministerium in Bern mit. Verantwortlich für die Tat sind offenbar Mitglieder eines Al-Kaida-Ablegers.