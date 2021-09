Austrias Martel: „Nur Duo ist weit von uns weg“

Nach Peter Stöger setzt auch Manfred Schmid voll auf Abräumer und Sechser Eric Martel (19), der noch bis Sommer von Leipzig ausgeliehen ist. „Nach dem bitteren Cup-Aus müssen wir in Hartberg den Schalter umlegen, Fußball ist zu einem großen Teil Kopfsache“, ist der Bayer überzeugt. Wille und Ehrgeiz zeichnen Martel, der als Kapitän der U19 von Leipzig gekommen war, seit jeher aus. Nachdem er beim ersten Probetraining für die Akademie als zu langsam befunden worden war, investierte er noch mehr. Mit dem Vater, ein Ex-Leichtathlet, ging es auf die Tartanbahn, standen in den Zusatzeinheiten kräfteraubende 30-Meter-Sprints auf dem Programm. Im zweiten Anlauf klappte es dann in Leipzig.