Juwelen der Marie Antoinette zwischen Buchdeckel

Erstmals finden von 5. bis 10. Oktober im Aichergut in Seewalchen am Attersee Genuss-Literaturtage statt. Bestsellerautorin Beate Maxian präsentiert am ersten Abend ihren brandneuen Roman „Das Collier der Königin“. Am zweiten Lesetermin stellt Brita Steinwendtner ihre Familiensaga „Gesicht im blinden Spiegel“ vor.