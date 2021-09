Zum Radweg nach Italien wird Lücke geschlossen

Von Grado bis nach Salzburg führt der internationale Radweg R3. Nun wird eine der letzten Lücken geschlossen. „Wir haben in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag beschlossen, die restlichen 1,2 Kilometer in Arnoldstein an den Radweg anzuschließen“, erklärt Bürgermeister Reinhard Antolitsch.