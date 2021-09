Geplatzte Bremsscheibe durchschlägt Autoscheibe

Zu einem wahren Horrorunfall, bei dem die Beifahrerin in einem österreichischen Pkw schwer verletzt wurde, kam es am Freitagabend im Schweizer Kanton St. Gallen. Ein alkoholisierter Mann war mit seinem Auto in ein Brückengeländer geprallt, hatte sich dabei das rechte Vorderrad abgerissen und dennoch seine Fahrt fortgesetzt. Kurz danach platzte die rechte vordere Bremsscheibe an seinem Fahrzeug - mit dramatischen Folgen!