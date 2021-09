Wiesberger kassiert Pleite beim Ryder-Cup-Debüt

Casey war nach durchwachsener Vorstellung bis dahin am neunten für den zweiten Lochgewinn verantwortlich. Zu einer echten Wende kam es nicht mehr, da Johnson/Schauffele mit Gewinnen an den Löchern zehn und elf den alten Vorsprung wiederherstellten. Casey konnte mit einem Birdie am 16. Loch noch Ergebniskosmetik betreiben, danach machte Johnson den Sack vorzeitig zu, die US-Amerikaner siegten mit 2 und 1. Wiesberger/Casey hatten also keinen Grund zum Jubeln, auch zuvor war die Stimmung zwischen den beiden nicht die beste gewesen.