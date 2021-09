Wiesberger gelingt historische Ryder-Cup-Teilnahme

Bester Österreicher im englischen Virginia Water wurde Matthias Schwab (69/69/69/67), der sich mit einer starken Runde am Schlusstag noch auf den zwölften Platz verbesserte. Der Sieg ging an den US-Amerikaner Billy Horschel, der gesamt fünf Schläge weniger (269) als Schwab benötigte. „Das Ergebnis in diesem Top-Turnier ist für mich okay, Verbesserungspotenzial ist aber noch da. Ich freue mich, dass ich vor einigen Ryder Cup Spielern platziert bin, das zeigt mir, dass ich am richtigen Weg bin“, erklärte Schwab, der nun erstmals in seiner Karriere auf die US-PGA-Tour übersiedelt.