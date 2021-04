Experten: Corona verzögert Krebsforschung um Jahre

„Die Corona-Pandemie ist die größte Bedrohung der Krebsforschung seit Generationen“, so der Chef des Institute of Cancer Research (ICR), Paul Workman. „Es ist großartig, dass die Wissenschaft uns dabei geholfen hat, aus dem Lockdown herauszukommen und zur Normalität zurückzukehren, aber leider hat Krebs nicht auf uns gewartet - es bleibt eine so große Herausforderung wie immer.“