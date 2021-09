Schummel-Software: „Skandal-Autos“ zurück an VW?

„Käufer können vom Kaufvertrag zurücktreten“

Tatsächliche Fahrbedingungen sehen laut Rantos aber anders aus - vor allem in Österreich und Deutschland, Stichwort geografische Lage. Die Durchschnittstemperaturen sind geringer, es gibt Bergstraßen. „Käufer können vom Kaufvertrag zurücktreten“, sind sich Klägeranwalt Michael Poduschka und VSV-Obmann Peter Kolba einig. Der Käufer geht vom „Realbetrieb aus und nicht davon, was das Auto am Prüfstand macht“.