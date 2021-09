Kontrolle verloren: 29-Jähriger mit Lkw umgekippt

Straße für Verkehr gesperrt

Der Mann konnte selbständig durch ein Loch in der Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug gelangen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Sowohl am Sattelzug als auch an den Leitschienen entstand schwerer Sachschaden.