Gefälschte 3G-Nachweise: Polizei mit Aktion scharf

In Wien ab 1. Oktober Disco-Verbot für Ungeimpfte

Für Impfverweigerer wird es zunehmend enger, Zutritt zum öffentlichen Leben zu bekommen. Während fürs Skifahren die 3G-Regel gelten soll, verschärft bereits ab nächstem Freitag, dem 1. Oktober, Wien die Regeln vor allem für Nachtgastronomie und Großevents. Nur noch Geimpfte und Genesene - also 2G - werden dann in Discos und Bars oder etwa bei Sportplatz-Festen und Kulturveranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern feiern dürfen. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte dazu am Dienstag ebenfalls schärfere Kontrollen angekündigt.