Grazer ließ Zugriff auf PC zu: Tausende Euro weg

Wichtige Tipps der Polizei

Die Kriminalpolizei gibt dazu folgende Präventionstipps: Softwarekonzerne schicken nach eigenen Angaben unaufgefordert keine E-Mails an Kunden. Auch fordern deren Mitarbeiter niemals per Telefonanruf oder Sicherheitshinweis am PC persönliche oder finanzielle Daten an. Wenn man einen Anruf von einem vermeintlichen Support-Mitarbeiter erhält, solle man das Gespräch beenden.