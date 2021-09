Wie man Ungeimpfte noch zur Impfung bewegen kann

Druck als letzter Ausweg?

Ob schlussendlich nur noch Druck weiterhelfen kann, wenn die gewünschte Impfquote nicht erreicht wird, wollte die Expertin so nicht aussprechen. „Der richtige Weg ist eine Kombination aus allem - in einer idealen Welt bräuchte man den Druck nicht, da würde das Zuckerbrot reichen und auch die innere Motivation der meisten“, so Prainsack. In der Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist es allerdings „unvermeidlich, dass es für Ungeimpfte unbequemer wird“, so die Politologin. Es sei wichtig, dass auch Ungeimpfte nicht von den wichtigen Dingen des täglichen Lebens ausgeschlossen werden, aber dass bestimmt Dinge, die optional sind, nicht mehr möglich seien, so Prainsack gegenüber Ö1.