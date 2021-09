36.900 im Burgenland für Impf-Lotterie registriert

Die Impflotterie stößt bei den Burgenländern auf großen Zuspruch: Mehr als 36.000 haben sich bereits für die Verlosung registriert. Schnellentschlossene können sich zudem diesen Freitag im BITZ sowie am Samstag in der Cselley Mühle in Oslip ohne Voranmeldung impfen lassen.